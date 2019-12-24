Дмитрий Малышко не попал в сборную России по биатлону

В состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира по этому виду спорта не попал биатлонист из Петербурга Дмитрий Малышко. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.