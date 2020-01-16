Овечкин заявил о желании остаться в Вашингтоне после контракта с клубом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что для него Вашингтон стал вторым домом и желания уезжать оттуда нет, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).