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Андрей Каргинов и Карлос Сайнс стали победителями седьмого этапаВ Саудовской Аравии, после дня отдыха, возобновился ралли-марафон "Дакар 2020".ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи0 : 0ПеруджаИдёт 1-й таймКубок Италии1/8 ФиналаЛацио— : —КремонезеНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/8 ФиналаИстанбул0 : 0КыркларелиспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаСивасспор— : —Eни МалатьяспорНачало в 10:30Еще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболрекламаАлександр Тихонов: думаю, Губерниева скоро аккуратненько выгонятЧетырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своем отношении к известному комментатору Дмитрию Губерниеву, который комментирует биатлон на телеканале «Матч ТВ».НХЛ. 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Да и нечего там делать с такой игрой. Мужская сборная России по гандболу не выступит на Олимпиаде в Токио.рекламаКарпин назвал лучшего футбольного тренера в РоссииГлавный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал лучшего тренера на данный момент, а также оценил профессиональные качества экс-наставника «Спартака» Унаи Эмери. — Кто лучший тренер в России сейчас?