«Возможно, кто-то будет ходить на футбол в Сочи, чтобы посмотреть на Александра». Кокорин перешел в «Сочи» на правах аренды

Главная трансферная новость дня. Вторую половину сезона-2018/19 форвард проведет в стане «Сочи» Клуб РПЛ во вторник утром подтвердил аренду футболиста Контракт Кокорина с «Зенитом» действует до июня этого года Кокорин стал 9-м по счету игроком, который проследовал по маршруту Санкт-Петербург — Сочи в этом сезоне в интервью «Чемпионату».