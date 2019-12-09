Россия намерена обжаловать решение WADA в CAS

Овечкин может готовиться к Пекину, а Санкт-Петербург не лишат ЧМ-2023. Какие санкции ждут хоккей

К крупнейшим стартам будут допущены только наши чистые атлеты под нейтральным флагом. При этом Россия лишена права принимать статусные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.