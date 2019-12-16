Украинский футболист Зозуля плакал в раздевалке из-за фанатов

Фанаты испанского клуба обозвали украинца нацистом и довели его до слез Весь первый тайм фанаты «Райо Вальекано» скандировали оскорбления. В частности, они кричали: «Зозуля, ты нацист».