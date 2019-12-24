Дмитрий Васильев: Малышко на «Ижевской винтовке» не выступит, а на Кубок IBU его могут взять

Олимпийский чемпион в эстафете, 32-летний петербуржец Дмитрий Малышко все-таки не выступит на «Ижевской винтовке», которая завтра стартует в столице Удмуртии.