Уэйн Гретцки: Овечкин живет рядом с воротами и очень любит забивать

- Мы знали, кем он является с самого первого дня, когда он появился в лиге. Он всегда был и оставался трудолюбивым парнем, обожающим забивать голы. Все любят забивать голы.