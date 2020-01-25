Семак: примем решение по Исламхану в ближайшее время

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Ред Булл Зальцбург» (3:6) ответил на вопросы о полузащитнике Бауыржане Исламхане, который находится в питерском клубе на просмотре.