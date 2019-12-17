НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Наполи» потерпел поражение в первом матче под руководством ГаттузоВратарь сборной Финляндии забросил шайбу в матче Кубка «Первого канала»Гинер положительно оценил переход 75 % акций ЦСКА под контроль ВЭБаАнатолий Хованцев: «Сборная России могла побороться за золото в женской эстафете»Кентен Фийон-Майе: «На повороте Фуркад наехал на меня, и мы упали. Он поступил не по-спортивному»«Наполи» потерпел поражение в первом матче под руководством ГаттузоНеаполитанский «Наполи» потерпел поражение от «Пармы» в матче 16-го тура итальянской Серии А. 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