Медведев — о выставочном турнире: «Цель — выигрывать каждый матч, потому что я ненавижу проигрывать»

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы в матче с немцем Ян-Леннардом Штруффом в выставочном турнире Diriyah Tennis Cup (6:3, 6:1).