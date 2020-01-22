НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт

Александр Кокорин не хочет в «Сочи»

Нападающий продолжает играть и тренироваться в составе «Зенита» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отказывается переходить в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/20, несмотря на соответствующую договоренность между клубами.
реклама
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Лестер
 : 
Вест Хэм
Начало в 14:30
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
 : 
Норвич Сити
Начало в 14:30
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
 : 
Бернли
Начало в 15:15
Кубок Испании
1/16 Финала
Эльче
1 : 1
Атлетик Бильбао
Перерыв
Кубок Испании
1/16 Финала
Ибица
1 : 0
Барселона
Перерыв
Еще 6
Кубок Италии
Четвертьфинал
Ювентус
 : 
Рома
Начало в 14:45
Кубок Турции
1/8 Финала
Бешикташ
2 : 1
ББ Эрзурумспор
Идёт 2-й тайм
Кубок Турции
1/8 Финала
Касымпаша
3 : 2
Аланьяспор
Завершён
Еще 1
Весь футбол
реклама

Экс-тренер сборной России по настольному теннису: У Матыцина достаточно качеств, чтобы что-то сделать

Бывший старший тренер сборной России по настольному теннису Сергей Власов прокомментировал информацию, согласно которой президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин может стать новым министром спорта России.

НХЛ. Записи матчей

Миннесота — Детройт
Яндекс.Эфир
Коламбус — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:45:00
Чикаго — Флорида
Яндекс.Эфир
02:37:50
Филадельфия — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:41:45
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:35:10
Бостон — Вегас
Яндекс.Эфир
02:37:30
Каролина — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:38:52
Миннесота — Флорида
Яндекс.Эфир
02:42:34
Колорадо — Детройт
Яндекс.Эфир
02:35:05
Чикаго — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:24:40
Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:46:20
Каролина — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:45:20
Питтсбург — Бостон
Яндекс.Эфир
02:44:30
Ванкувер — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:39:30
Миннесота — Даллас
Яндекс.Эфир
02:36:10
Нэшвилл — Баффало
Яндекс.Эфир
02:39:45
Филадельфия — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:35:20
Коламбус — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:57:30
Монреаль — Вегас
Яндекс.Эфир
02:44:30
Детройт — Флорида
Яндекс.Эфир
02:38:10
Торонто — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:26:40
Оттава — Калгари
Яндекс.Эфир
02:39:20
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:10
Эдмонтон — Аризона
Яндекс.Эфир
02:41:10
Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:37:40
Виннипег — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Каролина — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:31:30
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:29:20
Ванкувер — Аризона
Яндекс.Эфир
02:35:15
Колорадо — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:34:15
Даллас — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:10
Нэшвилл — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:30:35
Оттава — Вегас
Яндекс.Эфир
02:33:00
Флорида — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:54:10
Бостон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:48:00
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:10
Филадельфия — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:44:20
Торонто — Калгари
Яндекс.Эфир
02:37:10
Коламбус — Каролина
Яндекс.Эфир

Орсер о выступлениях Медведевой в оставшейся части сезона: «Пока это в планах. Мы поговорим с ней позже»

Канадский тренер Брайан Орсер сообщил, что его подопечная, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, не отказалась от планов выступить на соревнованиях в этом сезоне.
реклама