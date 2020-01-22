Александр Кокорин не хочет в «Сочи»

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемАлександр Кокорин не хочет в «Сочи»Бойкова и Козловский выступят последними в короткой программе на ЧЕСерроне на полгода выбыл из строя после нокаута МакгрегораМакГрегор поднялся на 11 место в сводной таблице UFCМария Ласицкене: Не исключаю, что меня не пустят на вторую Олимпиаду подрядАлександр Кокорин не хочет в «Сочи»Нападающий продолжает играть и тренироваться в составе «Зенита» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отказывается переходить в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/20, несмотря на соответствующую договоренность между клубами.рекламаСборная России по хоккею разгромила США в финале юношеской ОлимпиадыРоссийские юниоры не оставили шансов своим соперникам из Штатов в решающем поединке, который прошел в последний день юношеских Олимпийских игр в Швейцарии.Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что между петербургским клубом и «Сочи» достигнута договоренность об аренде форварда сине-бело-голубых Александра Кокорина. —«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Спартака»Контракт с игроком рассчитан на пять лет. Футболист уже прибыл в расположение команды в Турции. «Солтмурад, добро пожаловать в рубиновую семью», — говорится в сообщении «Рубина».Шомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с «Ростовом»«Ростов» объявил о продлении контрактов с футболистами Эльдором Шомуродовым, Матиасом Норманном и Данилом Глебовым. Сообщается, что игроки переподписали долгосрочные пятилетние контракты.Самарин и Алиев узнали стартовые номера на короткую программу чемпионата ЕвропыНа чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце, состоялась жеребьевка стартовых номеров мужчин на короткую программу.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче1 : 1Атлетик БильбаоПерерывКубок Испании1/16 ФиналаИбица1 : 0БарселонаПерерывЕще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаБешикташ2 : 1ББ ЭрзурумспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаЭкс-тренер сборной России по настольному теннису: У Матыцина достаточно качеств, чтобы что-то сделатьБывший старший тренер сборной России по настольному теннису Сергей Власов прокомментировал информацию, согласно которой президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин может стать новым министром спорта России.НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Орсер о выступлениях Медведевой в оставшейся части сезона: «Пока это в планах. Мы поговорим с ней позже»Канадский тренер Брайан Орсер сообщил, что его подопечная, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, не отказалась от планов выступить на соревнованиях в этом сезоне.реклама