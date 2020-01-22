Александр Кокорин не хочет в «Сочи»

Солтмурад Бакаев о переходе в «Рубин»: «Интерес Слуцкого – фактор, сыгравший в первую очередь»

Новичок «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился эмоциями от перехода. «Не передать словами. Я очень рад оказаться именно в этом клубе.