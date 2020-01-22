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Александр Кокорин не хочет в «Сочи»

Нападающий продолжает играть и тренироваться в составе «Зенита» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отказывается переходить в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/20, несмотря на соответствующую договоренность между клубами.
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Дмитрий Алиев: «Звание чемпиона России никакой особенной уверенности на ЧЕ не добавляет»

Российский фигурист Дмитрий Алиев заявил, что второе место после короткой программы на чемпионате Европы ничего для него не значит, так как основная борьба состоится во второй день соревнований.
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Весь футбол
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Европейские олимпийские комитеты поучаствуют в процессе между WADA и РУСАДА

Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) — организация, объединяющая 50 национальных комитетов Европы — выступит в качестве третьей стороны в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

НХЛ. Записи матчей

Миннесота — Детройт
Яндекс.Эфир
Коламбус — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:45:00
Чикаго — Флорида
Яндекс.Эфир
02:37:50
Филадельфия — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:41:45
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:35:10
Бостон — Вегас
Яндекс.Эфир
02:37:30
Каролина — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:38:52
Миннесота — Флорида
Яндекс.Эфир
02:42:34
Колорадо — Детройт
Яндекс.Эфир
02:35:05
Чикаго — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:24:40
Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:46:20
Каролина — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:45:20
Питтсбург — Бостон
Яндекс.Эфир
02:44:30
Ванкувер — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:39:30
Миннесота — Даллас
Яндекс.Эфир
02:36:10
Нэшвилл — Баффало
Яндекс.Эфир
02:39:45
Филадельфия — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:35:20
Коламбус — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:57:30
Монреаль — Вегас
Яндекс.Эфир
02:44:30
Детройт — Флорида
Яндекс.Эфир
02:38:10
Торонто — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:26:40
Оттава — Калгари
Яндекс.Эфир
02:39:20
Колорадо — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:39:10
Эдмонтон — Аризона
Яндекс.Эфир
02:41:10
Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:37:40
Виннипег — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:42:30
Каролина — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:31:30
Детройт — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:29:20
Ванкувер — Аризона
Яндекс.Эфир
02:35:15
Колорадо — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:34:15
Даллас — Баффало
Яндекс.Эфир
02:38:10
Нэшвилл — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:30:35
Оттава — Вегас
Яндекс.Эфир
02:33:00
Флорида — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:54:10
Бостон — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:48:00
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:10
Филадельфия — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:44:20
Торонто — Калгари
Яндекс.Эфир
02:37:10
Коламбус — Каролина
Яндекс.Эфир