Александр Кокорин не хочет в «Сочи»

Дмитрий Алиев: «Звание чемпиона России никакой особенной уверенности на ЧЕ не добавляет»

Российский фигурист Дмитрий Алиев заявил, что второе место после короткой программы на чемпионате Европы ничего для него не значит, так как основная борьба состоится во второй день соревнований.