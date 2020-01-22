Александр Кокорин не хочет в «Сочи»

Гризманн первым в сезоне забил в ЛЧ, Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн оформил дубль в матче с «Ибицей» (2:1) в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Это был четвертый турнир, в котором отличился француз в этом сезоне.