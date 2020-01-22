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Александр Кокорин не хочет в «Сочи»

Нападающий продолжает играть и тренироваться в составе «Зенита» Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отказывается переходить в «Сочи» на правах аренды до конца сезона-2019/20, несмотря на соответствующую договоренность между клубами.
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Трусова, Щербакова или Косторная? Кто из российских фигуристов победит на чемпионате Европы

Чемпионат Европы по фигурному катанию — один из ключевых турниров сезона — стартует в австрийском Граце 22 января. Российские спортсмены претендуют на медали в каждом виде программы.
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