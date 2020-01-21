В России отреагировали на шутку журналиста из США в адрес Туктамышевой

Елизавета Туктамышева могла бы задуматься о смене спортивного гражданства. Об этом в шутку заявил американский журналист Филип Хёрш по итогам просмотра чемпионата Канады.