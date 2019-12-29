Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею разгромила своих соперников из Канады в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча состоялась 28 декабря в чешском городе Острава.