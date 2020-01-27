Президент «Млады Болеслав»: «С самого начала считал, что Комличенко станет одним из лучших в чешской лиге»

Йозеф Дуфек поблагодарил Николая Комличенко, перешедшего вчера из чешской команды в московское «Динамо»: - Спасибо Коле за его вклад и в первую очередь за забитые голы.