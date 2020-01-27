НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама

Президент «Млады Болеслав»: «С самого начала считал, что Комличенко станет одним из лучших в чешской лиге»

Йозеф Дуфек поблагодарил Николая Комличенко, перешедшего вчера из чешской команды в московское «Динамо»: - Спасибо Коле за его вклад и в первую очередь за забитые голы.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Испании
Атлетико
0 : 0
Леганес
Завершён
Чемпионат Испании
Сельта
0 : 0
Эйбар
Завершён
Чемпионат Испании
Хетафе
1 : 0
Бетис
Завершён
Еще 2
Чемпионат Германии
Вердер
0 : 3
Хоффенхайм
Завершён
Чемпионат Германии
Байер
3 : 0
Фортуна Дюссельдорф
Завершён
Чемпионат Италии
Интер
1 : 1
Кальяри
Завершён
Чемпионат Италии
Парма
2 : 0
Удинезе
Завершён
Еще 4
Чемпионат Франции
Лион
3 : 0
Тулуза
Завершён
Еще 2
Весь футбол
реклама

Член исполкома РФС: спешка с переизбранием Прядкина была ни к чему

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин должен был участвовать в выборах на пост президента лиги наравне с другими кандидатами, принимать поспешное решение было не нужно, считает член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Владимир Афанасьев.
реклама

Фигуристки Косторная и Щербакова заявили, что спали не больше четырех часов после ЧЕ

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. / ТАСС/. Российские фигуристки Анна Щербакова и Алена Косторная спали не больше четырех часов после произвольной программы чемпионата Европы в австрийском Граце.