Александр Головин выйдет на поле в матче Кубка Франции

Футболист из Кузбасса Александр Головин выйдет на поле в матче Кубка Франции. Клуб Монако, за который играет спортсмен, озвучил заявку на чемпионат. Встреча состоится сегодня в Орлеане.