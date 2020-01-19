НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛБританцы не отдают допинг-пробы своей легенды. Почему у них не отбирают флаг?Мишин рассказал, может ли Туктамышева сменить гражданствоЕкатерина Александрова вышла во 2-й круг Australian Open-2020«Питтсбург» победил «Бостон», проигрывая в 3 шайбы, Малкин сделал голевую передачу«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ"Ливерпуль" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" в 23-м туре чемпионата Англии по футболу.рекламаХоккеист Овечкин вошел в десятку лучших снайперов НХЛ, забив 690 головХоккеист Александр Овечкин стал первым россиянином, которому удалось войти в десятку лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. На счету спортсмена уже 690 голов.Конор Макгрегор нокаутировал «Ковбоя» СерронеКонор Макгрегор и американец Дональд Ковбой Серроне встречались в главном бою турнира UFC 246 в Лаc-Вегасе.Александр Головин выйдет на поле в матче Кубка ФранцииФутболист из Кузбасса Александр Головин выйдет на поле в матче Кубка Франции. Клуб Монако, за который играет спортсмен, озвучил заявку на чемпионат. Встреча состоится сегодня в Орлеане.Юношеские ОИ. Россия разгромила Данию – 9:0. Мичков сделал покерСборная России забросила девять шайб в ворота команды Дании во втором матче юношеских Олимпийских игр. Четыре шайбы на счету Матвея Мичкова. Хет-триком отметился Иван Мирошниченко.«Реал» заплатил 30 млн евро за переход 18-летнего бразильца из «Фламенго»Атакующий полузащитник бразильского "Фламенго" Рейньер продолжит карьеру в чемпионате Испании.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииАталанта1 : 2СПАЛЗавершёнЧемпионат ТурцииРизеспор2 : 0ГенчлербирлигиЗавершёнКубок Франции1/16 ФиналаСент-Прив1 : 3МонакоЗавершёнЧемпионшип АнглииВест Бромвич0 : 1Сток СитиЗавершёнВесь футболрекламаАлександра Горячкина ведет в матче за шахматную коронуАлександра Горячкина 17 января одержала важную победу в восьмой партии матча за звание чемпионки мира по шахматам.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Олейник опроверг договорной характер боя Макгрегора и СерронеРоссийский боец ММА Алексей Олейник поделился мнением о возможно договорном характере боя Макгрегор – Серроне. — Сейчас многие считают, что «Ковбой» сдал бой. Верите в это?реклама