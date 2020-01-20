Айртон об олимпийской сборной: «Уважаю и принимаю решение „Спартака“ не отпускать меня»

Защитник «Спартака» Айртон высказался о решении клуб не отпускать его в олимпийскую сборную Бразилии. «Ничего особенного не случилось.