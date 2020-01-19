Уткин: если Семак вспомнил, что когда-то в нем был стержень, и нащупывает его снова, это не может не радовать

«Кто-то в «Зените» бьется за Кокорина. Если Семак вспомнил, что когда-то в нем был стержень, и нащупывает его снова, это не может не радовать. Так можно даже командой стать невзначай», - написал Уткин.