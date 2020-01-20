Анфиса Резцова: «Норицын заблудился. Непонятно, что делает Хованцев – его время давно ушло. Он пытается что-то говорить, но...»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова поделилась мнением о выступлениях сборной России по биатлону на Кубке мира, а также о тренерском штабе.