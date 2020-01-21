Антидопинговое агентство Великобритании отказалось передавать в ВАДА пробы своего атлета

Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) ответило отказом на просьбу ВАДА передать им допинг-пробы бегуна Мо Фара в рамках дела его бывшего тренера Альберто Салазара, который был отстранен на четыре года по обвинению в контрабанде тестостерона.