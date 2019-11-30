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НХЛ. Записи матчей

Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз
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Чикаго – Сент-Луис
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Детройт – Нью-Йорк Айлендерс
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Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас
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Баффало – Нью-Джерси
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02:35:59
Ванкувер – Эдмонтон
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02:42:06
Бостон – Монреаль
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02:46:55
Миннесота Уайлд – Даллас Старз
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02:35:50
Лос-Анджелес – Виннипег
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02:38:20
Эдмонтон – Ванкувер
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02:41:16
Колорадо – Чикаго
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02:29:50
Сент-Луис – Питтсбург
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02:27:10
Аризона – Сан-Хосе
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02:50:35
Торонто – Баффало
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02:41:30
Тампа-Бэй – Каролина
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02:22:55
Нью-Йорк Айлендерс – Коламбус
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02:34:25
Флорида – Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:37:45
Детройт – Вашингтон
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02:41:55
Калгари – Оттава
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02:42:33
Монреаль – Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:45:00
Нью-Джерси Дэвилз – Нью-Йорк Рейнджерс
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02:39:20
Даллас — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:30:50
Каролина — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:05
Коламбус — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:51:50
Вегас — Аризона
Яндекс.Эфир
02:51:10
Вашингтон — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:28:30
Сан-Хосе — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:34:30
Филадельфия — Детройт
Яндекс.Эфир
02:36:30
Чикаго — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:34:30
Баффало – Торонто
Яндекс.Эфир
02:31:40
Анахайм — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:44:40
Миннесота — Оттава
Яндекс.Эфир
02:56:15
Бостон — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:53:18
Монреаль — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:36:37
Сан-Хосе – Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:02
Лос-Анджелес – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:41:42
Колорадо — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:47:51
Аризона — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:39:18
Нэшвилл — Вегас
Яндекс.Эфир
02:34:32
Вашингтон — Флорида
Яндекс.Эфир
02:39:11
Тампа-Бэй — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:42:59
Детройт — Торонто
Яндекс.Эфир
02:34:13
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
02:45:53
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
Яндекс.Эфир
02:50:29
Питтсбург — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:34:21
Коламбус — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:33:53
Баффало — Калгари
Яндекс.Эфир
02:38:45
Чикаго — Даллас
Яндекс.Эфир
02:48:55
Нью-Джерси — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:38:24
Монреаль — Бостон
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Отец Хабиба похвалил Кокляева за бой с Емельяненко

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, дал оценку выступлению тяжелоатлета Михаила Кокляева, который в матче по боксу уступил нокаутом в первом раунде известному бойцу Александру Емельяненко.
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Черчесов — о контрольных матчах: «До жеребьевки была одна идея, сейчас она трансформировалась»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2020 рассказал о контрольных матчах сборной России накануне турнире.