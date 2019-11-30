Как судили «Зенит» и «Спартак»? Тедеско уверен, что рука Ракицкого — пенальти, Семак защитил Оздоева

«Зенит» и «Спартак» судила бригада Виталия Мешкова, а в качестве VAR работал недавно отстраненный Михаил Вилков — больше было некому.