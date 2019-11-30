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Это команды Бельгии и Дании.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииЦСКА— : —Арсенал (Тула)Начало в 11:30Чемпионат РоссииКраснодар— : —ТамбовНачало в 11:30Чемпионат ГерманииМайнц 05— : —АйнтрахтНачало в 14:30Чемпионат ИталииКальяри— : —СампдорияНачало в 14:45Чемпионат ТурцииБешикташ— : —КайсериспорНачало в 12:00Весь футболрекламаАтлетико – Барселона – 0:1. Видео гола и обзор матча«Барселона» минимально обыграла «Атлетико» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 1:0.НХЛ. 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