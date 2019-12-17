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Сборная России по хоккею по буллитам одержала победу над командой Чехии со счетом 4:3 в матче второго этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала.Шлеменко задушил экс-бойца UFC Бранча на турнире в ЕкатеринбургеБывший чемпион Bellator Александр Шлеменко победил экс-чемпиона WSOF в двух дивизионах Давида Бранча в главном поединке турнира RCC 7, который проходил в Екатеринбурге.Слуцкий заявил, что никогда не возглавил бы «Спартак»Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий признался, что не возглавил бы «Спартак». «Возглавить «Спартак» было бы неправильно.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииЛестер1 : 1Норвич СитиЗавершёнЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед2 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииГранада1 : 2ЛевантеЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад2 : 2БарселонаЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБавария6 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 1Унион (Берлин)ЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииБрешиа3 : 0ЛеччеЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаНавка рассказала, почему Загитова приостановила карьеруОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала о причинах, по которым обладательница всех возможных титулов Алина Загитова приостановила карьеру в 17 лет.НХЛ. 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