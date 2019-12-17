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«Как он мог остаться незадрафтованным – за гранью моего понимания» - нью-йоркские фаны об оформившем хет-трик Панарине

Потрясающим образом складывается первый сезон в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» для Артемия Панарина. Хлебушек редко, когда уходит с площадки без набранных очков.
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Сборная России отказалась от дальнейшего участия на чемпионате мира по киберспорту

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит поддержал игроков национальной команды, пожаловавшихся на плохие условия проведения чемпионата мира по киберспорту IeSF World Championship 2019.

НХЛ. Записи матчей

Даллас — Эдмонтон
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Сент-Луис — Колорадо
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Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019
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Флорида — Оттава
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Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл
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Вегас — Ванкувер
Яндекс.Эфир
Чикаго — Миннесота
Яндекс.Эфир
Детройт — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Виннипег — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе — Ванкувер
Яндекс.Эфир
Сент-Луис — Чикаго
Яндекс.Эфир
Аризона — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Монреаль — Детройт
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Вашингтон
Яндекс.Эфир
Миннесота — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Эдмонтон — Торонто
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Флорида — Бостон
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Вашингтон
Яндекс.Эфир
Нэшвилл — Даллас
Яндекс.Эфир
Нэшвилл — Даллас
Яндекс.Эфир
Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Калгари — Каролина
Яндекс.Эфир
Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Калгари — Каролина
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Нью-Йорк Айлендерс — Баффало
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Оттава — Коламбус
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Айлендерс — Баффало
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Колорадо — Нью-Джерси
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Даллас — Вегас
Яндекс.Эфир
02:31:22
Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:44:49
Ванкувер — Каролина
Яндекс.Эфир
02:35:29
Анахайм — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:30:32
Калгари — Торонто
Яндекс.Эфир
02:30:38
Аризона — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:41:17
Миннесота — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:26:18
Сент-Луис — Вегас
Яндекс.Эфир
02:40:32
Детройт — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:34:11
Питтсбург — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:43:04
Тампа-Бэй — Бостон
Яндекс.Эфир
02:40:50
Баффало — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:41:11
Флорида — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:44:15
Колорадо — Филадельфия
Яндекс.Эфир
02:50:00
Монреаль — Оттава
Яндекс.Эфир
02:49:12
Вашингтон — Бостон
Яндекс.Эфир
02:38:25
Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:38:35
Вегас — Чикаго
Яндекс.Эфир
02:28:05
Ванкувер — Торонто
Яндекс.Эфир
02:42:35
Эдмонтон — Каролина
Яндекс.Эфир
02:37:25
Аризона — Калгари
Яндекс.Эфир
02:38:20
Даллас — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:39:55
Виннипег — Детройт
Яндекс.Эфир
02:43:35
Нэшвилл — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
03:07:05
Миннесота — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:42:55
Флорида — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:36:20
Питтсбург — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:35:00
Баффало — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:40:36
Колорадо — Калгари
Яндекс.Эфир
02:41:34
Оттава — Бостон
Яндекс.Эфир
02:34:46
Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:46:23
Вашингтон — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:35:10
Эдмонтон — Баффало
Яндекс.Эфир
02:44:58
Чикаго — Аризона
Яндекс.Эфир
02:39:20
Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
02:29:25
Флорида — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:41:45
Виннипег — Анахайм
Яндекс.Эфир

Екатерина Гамова: «Я не жду, что Путин и Медведев признают систему господдержки допинга в России»

Бывшая волейболистка сборной России по волейболу Екатерина Гамова в интервью интернет-редакции ТНВ прокомментировала ситуацию с допингом в России и оценила решение WADA лишить Россию права участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.
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