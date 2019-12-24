НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Арсенал» не смог победить «Борнмут» в первом матче при Микеле АртетеАлександр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату ФедоруКанада – США — 6:4, обзор матча молодёжного чемпионата мира-2020Станислав Поздняков: «До решения CAS санкции исполкома ВАДА — всего лишь рекомендации»Сломать коньки и не сломаться. Итоги первого дня чемпионата России по фигурному катанию«Арсенал» не смог победить «Борнмут» в первом матче при Микеле АртетеВ Борнмуте завершился очередной матч 19-го тура АПЛ. В гости к «Борнмуту» приехал «Арсенал», который возглавил Микель Артета.реклама«Лестер» начал матч с шоу, а закончил – с 0:4. «Ливерпуль» не остановитьФинал очень дождливого Boxing day. От дождливой зимы в этом году страдает не только Москва: всю Англию под конец декабря накрыли ливни.Хоккеисты молодежной сборной России проиграли стартовый матч в ЧехииМолодежная сборная России уступила в дебютном поединке планетарного первенства хозяевам турнира – сборной Чехии. Хоккеисты проиграли со счетом 3:4.Емельяненко принял вызов Кадырова на бойБоец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко принял вызов на поединок, который поступил от главы Чечни Рамзана Кадырова.Бакаев назвал главные причины неудачной игры «Спартака» в 2019 годуНа игроков столичного клуба легла большая физическая нагрузка в начале сезона.Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»Представительница Удмуртии Ульяна Кайшева выиграла индивидуальную гонку на 15 км в рамках Кубка России по биатлону.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииКристал Пэлас2 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0БернлиЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут1 : 1АрсеналЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун3 : 3ФулхэмЗавершёнЧемпионшип АнглииХалл Сити0 : 2Ноттингем ФорестЗавершёнЕще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс1 : 2УимблдонЗавершёнПервая лига АнглииПортсмут2 : 0Уиком УондерерсЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаНавка: Загитова двое суток не спит и не естОлимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, Алина Загитова готовится к премьере ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Баскетболисты ЦСКА в Калининграде победили «Милан» в ЕвролигеДомашний матч 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги с итальянским «Миланом» московские «армейцы» вынужденно проводили в Калининграде, поскольку арена «Мегаспорт» в российской столице отдана под новогодние мероприятия.рекламаПутин забросил больше половины шайб своей команды в победном матче Ночной лиги – 8:5Президент РФ Владимир Путин сыграл в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади.