Венгр Виктор Кашшаи заменил Александра Егорова на посту главы Департамента судейства и инспектирования РФС

Новым главой Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) стал венгерский специалист Виктор Кашшаи. Ранее он работал судьей, но в 2019 году завершил карьеру.