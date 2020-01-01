Максим Траньков: «Канада для меня – это Россия наоборот. Я увидел там, какими мы могли бы быть»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал о своем отношении к Канаде. «Канада для меня – это Россия наоборот. Эта страна устроена так, как могло бы быть у нас.