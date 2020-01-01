Жозе о конфликте со штабом «Саутгемптона»: «Причина была, но я вам не расскажу»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал желтую карточку, которую он получил во время игры с «Саутгемптоном» (0:1) в 21-м туре Премьер-лиги.