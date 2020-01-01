Бунт в «Зените»: Семак не отдает Кокорина в «Сочи»

Главный тренер Сергей Семак устроил акцию протеста против аренды Александра Кокорина. Еще утром было объявлено, что «Зенит» отдает недавно освободившегося из заключения форварда на полгода в ФК «Сочи».