Федор Емельяненко заявил, что не намерен больше помогать брату Александру (Видео)

В преддверии своего боя с Джексоном российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал в интервью Sport24.ru о своем отношении к брату Александру и объяснил, почему больше не намерен ему помогать: Федор считает, что Александр до сих пор не искупил свою вину за те преступления, которые его привели в тюрьму.