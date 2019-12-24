НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемГончаренко признали лучшим тренером БеларусиПрезидент ОКР считает, что процесс CAS по санкциям WADA может не закончиться до ОИ-2020Он хоронил Канаду в финале Баффало и критиковал власть еще до Панарина. История Никиты ДвуреченскогоВиктория Сливко: «Поставлю пока задачу уехать на IBU, дальше буду максимально работать, разгоняться и показывать результаты»Навка: Загитова — лучик света, который озарил залГончаренко признали лучшим тренером БеларусиГлавный тренер московского ЦСКА Виктора Гончаренко был признан лучшим наставником Беларуси. Об этом стало известно в четверг вечером во время церемония закрытия футбольного сезона «Звездный мяч-2019».реклама«Лестер» vs «Ливерпуль». Вторые не станут первымиНо могут притормозить лидера! «Соккер.ру» - о матче первой и второй команд АПЛ, в котором сойдутся «Ливерпуль» и «Лестер».5 фактов о предстоящей схватке1.Ярославцы в составе сборной России проиграли на чемпионате мира по хоккеюСтартовый матч нашей молодежки на чемпионате мира проигран. Ярославцы в составе сборной России уступили Чехии в первой встрече турнира.Федор Емельяненко заявил, что не намерен больше помогать брату Александру (Видео)В преддверии своего боя с Джексоном российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал в интервью Sport24.ru о своем отношении к брату Александру и объяснил, почему больше не намерен ему помогать: Федор считает, что Александр до сих пор не искупил свою вину за те преступления, которые его привели в тюрьму.Тедеско вместо Кононова, бомбардир Жиго и фантазер Бакаев. Итоги первой части сезона для «Спартака»Фиксируем главное после 19 туров. Красно-белые всего в четырех очках от зоны прямого вылета! Проблема: отсутствие игровой моделиВладимир Морозов: «Прокат был почти на пять с плюсом. Доволен эмоциями»Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали победу в короткой программе на чемпионате России в Красноярске. «Я за баллами не гоняюсь, гоняюсь за хорошим прокатом.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииКристал Пэлас2 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0БернлиЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут1 : 1АрсеналЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун3 : 3ФулхэмЗавершёнЧемпионшип АнглииХалл Сити0 : 2Ноттингем ФорестЗавершёнЕще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс1 : 2УимблдонЗавершёнПервая лига АнглииПортсмут2 : 0Уиком УондерерсЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаПутин сыграл в хоккей на Красной площади (ВИДЕО)Глава государства принимает участие в ежегодном предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги. Президент вышел на лед традиционно под номером 11.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Димитрис Итудис: «Были слишком нерешительными»Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча с «Миланом» (78:75). «Должен поздравить свою команду за трансформацию мышления в третьей и четвертой четвертях.реклама