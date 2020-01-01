НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемТрансфер Боженика в ЦСКА за 5 млн евро сорвал новый агент игрокаМОК призвал спортивный суд в Лозанне вынести однозначный вердикт по РоссииЧетвертый этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков стал триумфом россиянГорячкина уступила китаянке четвертую партиюШеннон Ритч: «Путин и Трамп могли бы быть друзьями. Большинству американцев нравится Путин»Трансфер Боженика в ЦСКА за 5 млн евро сорвал новый агент игрокаСтали известны детали несостоявшегося трансфера в ЦСКА нападающего «Жилины» Роберта Боженика.рекламаВеличественный победный полет женской сборной Норвегии в ОберхофеНорвежки не заметили конкурентов.Андрей Кузнецов: «В матче с Медведевым Джоковичу пришлось показывать свою лучшую игру»Российский теннисист Андрей Кузнецов прокомментировал поражение Даниила Медведева в полуфинальном матче ATP Cup с сербом Новаком Джоковичем (1:6, 7:5, 4:6). — Даниил находится на таком уровне, что стал неудобным и грозным для любого соперника.«Авангард» нанес поражение «Барысу»«Авангард» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. В начале первого периода Павел Дедунов вывел свою команду вперед.Игроки иркутского «Зенита» полгода не получают зарплатуУ клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Иркутск», выступающего в зоне «Восток», есть проблемы с финансированием. Об этом сообщает «Вести Иркутск».«Зенит» заинтересовался форвардом «Торино» ДзадзойФорвард «Торино» Симоне Дзадза может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас0 : 1АрсеналИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииЭвертон— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 10:00Чемпионат АнглииЧелси— : —БернлиНачало в 10:00Еще 4Чемпионат ИталииКальяри— : —МиланНачало в 09:00Чемпионат ИталииЛацио— : —НаполиНачало в 12:00Еще 1Чемпионат ФранцииБордо— : —ЛионНачало в 11:30Чемпионат ФранцииАмьен— : —МонпельеНачало в 14:00Еще 4Кубок Испании1/32 ФиналаУКАМ Мурсия2 : 3МирандесЗавершёнЕще 19Весь футболрекламаДенисов и Кьяртанссон расторгли контракт с казанским «Рубином»Защитник Виталий Денисов и нападающий Видар Кьяртанссон расторгли контракт с футбольным клубом «Рубин» (Казань) по соглашению сторон. Об этом говорится на официальном сайте клуба.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир Бывший муж Ольги Бузовой прилетит в Казань для прохождения медицинского осмотра"Мои девочки впервые за долгое время остаются без меня на длительный период», — написал он в сообщении на своей странице в сети Instagram.рекламаКХЛ разъяснила, почему игрока Канады не удалили в финале МЧМ-2020 с РоссиейДепартамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил трактовку правила выброса шайбы из игры.