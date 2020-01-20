Мария Шарапова: «У меня есть большая мотивация продолжать играть»

Российская теннисистка Мария Шарапова перед стартом Открытого чемпионата Австралии сказала, что не собирается завершать карьеру. — Когда я была моложе, то думала, что вряд ли буду играть после 30 лет.