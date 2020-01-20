Российский боец Олейник перенесет операцию после победы на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник заявил, что после победы над Морисом Грином из США на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе перенесет операцию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».