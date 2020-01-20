Международная федерация не включила чемпионат России в топ-20 лиг мира

Чемпионат России занял 26 место в рейтинге сильнейших лиг мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) по итогам 2019 года. Об этом сообщается на сайте организации.