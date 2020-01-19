Айртон: «Спартак» не захотел меня надолго терять и поэтому не отпустил в сборную

«Ничего особенного не случилось. Клуб не захотел меня надолго терять и поэтому не отпустил в сборную. Последнее слово в этой ситуации оставалось за «Спартаком».