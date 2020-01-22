Российские клубы в 2019 году потратили на трансферы 285,6 млн долларов

Российский футбольные клубы в 2019 году суммарно потратили на международные трансферы игроков 285,6 миллиона долларов, сообщается в отчете ФИФА, опубликованном на сайте организации.