Ласицкене ждет от ОКР объяснения по отказу от восстановления прав ВФЛА

РИА Новости/ Евгений Одиноков Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене ждет от президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова объяснения, по каким причинам организация не выполнила поручение президента России Владимира Путина.