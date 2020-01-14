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Отмечается, что соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до 2022 года.«Продолжай наслаждаться». Финн Селянне записал видео для Овечкина, побившего его рекордВ ночь на 14 декабря (мск) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз». Счет после первого периода — 2:0 в пользу «Вашингтона».Пилоты команды «КАМАЗ-мастер» взяли четыре из пяти лидирующих мест в ралли «Дакар»Ралли впервые проходит в Саудовской Аравии. Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» и укрепил свое место в общем зачете.«Вашингтон» продлил контракт с партнером Овечкина на пять лет и $46 млнКлуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт со шведским центральным нападающим Никласом Бекстремом.Тренер «Ак Барса»: «Огорчены результатами последних матчей, но мы верим в свои идеи»Тренер "Ак Барса" Евгений Перов в преддверии матча регулярного первенства КХЛ против хабаровского "Амура" рассказал о настроении внутри команды.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи2 : 0ПеруджаЗавершёнКубок Италии1/8 ФиналаЛацио— : —КремонезеНачало в 12:00Еще 1Кубок Турции1/8 ФиналаСивасспор2 : 0Eни МалатьяспорИдёт 1-й таймКубок Турции1/8 ФиналаИстанбул1 : 1КыркларелиспорЗавершёнЕще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболреклама«Идеальная ласточка обнаружена». 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Записи матчей02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Форвард «Бостона» исполнил «худший буллит» в истории, проехав мимо шайбы (видео)Пользователи в сети назвали «худшим» в истории хоккея буллит, исполненный форвардом «Бостона» Брэдом Маршаном в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:6 Б). Маршан отправился исполнять решающий бросок и, лишь слегка зацепив шайбу клюшкой, проехал вперед.реклама