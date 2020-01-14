«Барселона» официально назначила Сетьена на пост главного тренера

"Барселона" назначила Кике Сетьена на пост главного тренера команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Отмечается, что соглашение с 61-летним специалистом рассчитано до 2022 года.