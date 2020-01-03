«Манчестер Сити» уверенно вышел в четвёртый раунд Кубка Англии

В третьем раунде Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл». Первый гол в этом поединке не без помощи рикошета провёл Александр Зинченко.