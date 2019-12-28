«Самое плохое, когда ты бьешь лежачего». Ларионов — о поведении игроков сборной России после матча с Канадой на МЧМ-2020

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о поведении игроков после матча с Канадой (6:0) на молодежном чемпионате мира. Российские хоккеисты не сдержали эмоций в микст-зоне.