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Боец» покажут ранним утром воскресенья 29 декабря в прямой трансляции из Японии битву российского тяжа Федора Емельяненко против американца Куинтона Ремпейджа Джексона в совместном шоу промоушенов Bellator и RIZIN.Клебо победил в спринте на «Тур де Ски», Ретивых — четвертыйНорвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт на дистанции 1,5 км свободным стилем на втором этапе многодневки «Тур де Ски», которая проходит в Швейцарии.Холанд близок к переходу в дортмундскую «Боруссию» (Bild)Нападающий Эрлинг Холанд может покинуть «Ред Булл Зальцбург». По информации Bild, 19-летний футболист близок к переходу в дортмундскую «Боруссию». Сделку могут закрыть сегодня.Кайшева и Сливко поедут на январские этапы Кубка IBUВице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский подтвердил, что по итогам «Ижевской винтовки» в сборную России на январские этапы Кубка IBU отобрались Ульяна Кайшева и Виктория Сливко.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал1 : 0ЧелсиПерерывЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —ВулверхэмптонНачало в 11:30Чемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииАланьяспор1 : 1КоньяспорИдёт 2-й таймЧемпионат ТурцииГазиантеп ББ1 : 0Eни МалатьяспорИдёт 2-й таймЕще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —БлэкбернНачало в 10:00Чемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс— : —Халл СитиНачало в 10:00Еще 9Первая лига АнглииГиллингем1 : 0РочдейлИдёт 2-й таймЕще 10Весь футболреклама«Самое плохое, когда ты бьешь лежачего». Ларионов — о поведении игроков сборной России после матча с Канадой на МЧМ-2020Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о поведении игроков после матча с Канадой (6:0) на молодежном чемпионате мира. Российские хоккеисты не сдержали эмоций в микст-зоне.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир «Видим цель, а не преграды». Тутберидзе после ЧР выложила фото с Щербаковой, Косторной и ТрусовойТренер Этери Тутберидзе подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию среди девушек. Победительницей соревнований стала Анна Щербакова, набравшая по сумме двух программ 261,87.рекламаНорвежцы – короли биатлона. Шли на последнем месте, а в итоге выиграли Рождественскую гонкуВ Гельзенкирхене (Германия) завершилась традиционная Рождественская гонка. Победителями и обладателями огромной кружки пива стали норвежцы (Марте Олсбю Ройселанд/ Ветле Шостад Кристиансен) .