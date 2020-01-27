Гендиректор «Газпром Арены» заявил о готовности к Евро-2020 с точки зрения требований УЕФА

Женская сборная России по биатлону: что с ней не так?

Биатлон вечно становится поводом для скандалов и споров. Проблем в биатлоне достаточно много — достаточно вспомнить случаи со шлифовальной машиной и задержку выплат от Союза биатлонистов России (СБР).