Стрельцов заменит Халили в сборной России на этапе КМ в Поклюке

Российский биатлонист Кирилл Стрельцов был включен в состав сборной России на шестой этап Кубка мира в словенской Поклюке. Об этом сообщил старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров.