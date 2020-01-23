Станислав Галиев рассказал секрет исполнения курьезного буллита в ворота Метсолы

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. На счету игрока гол в основное время и реализованный буллит.