Надаль попал мячом в лицо болгёрл, после чего поцеловал её и подарил бандану

Испанский теннисист, трёхкратный обладатель награды Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру Рафаэль Надаль оказался в не самой приятной ситуации во время своего матча второго раунда Australian Open.