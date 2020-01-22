Тюменец Логинов финишировал на 16-м месте в индивидуальной гонке на Кубке мира по биатлону

Этот результат стал лучшим среди россиян Шестой этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке открыла мужская индивидуальная гонка на 20 километров.