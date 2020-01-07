Королевский детский сад. Зидан собирает в «Реале» состав на перспективу

В полуфинале Суперкубка Испании против «Валенсии», который пройдет в среду 8 января на стадионе имени принца Абдуллы аль-Файсала в Джидде, мадридский «Реал» бросит в бой свою молодежь.