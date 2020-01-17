Звонимир Шарлия прощается с ЦСКА

Хорватский защитник ЦСКА Звонимир Шарлия на своей странице в Instagram поблагодарил ЦСКА. Шарлия перешел в ЦСКА в аренду из клуба "Славен Белупо" летом 2019 года в аренду на один сезон.