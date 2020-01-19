НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Барселона» выиграла первый матч Сетьена, Месси снова установил рекордНалоговики наказали РУСАДА за утаивание 200 тысяч долларовБородавко: Большунов сумел победить не только соперников, но и сильный снегТрусова в короткой программе на ЧЕ планирует исполнить тройной аксель, в произвольной – пять четверных прыжковСоревнования по биатлону в Демино отменили из-за погоды«Барселона» выиграла первый матч Сетьена, Месси снова установил рекорд"Барселона" победила "Гранаду" в первом матче под руководством тренера Кике Сетьена. Каталонцы обыграли соперника со счетом 1:0. Единственный гол в этой встрече на счету форварда Лионеля Месси.реклама«Король вернулся»: Макгрегор победил Серроне за 40 секундИрландец поцеловал оппонента в лоб после боя. Ирландец Конор Макгрегор одержал победу в первом раунде над американцем Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246.Хоккеист Овечкин вошел в десятку лучших снайперов НХЛ, забив 690 головХоккеист Александр Овечкин стал первым россиянином, которому удалось войти в десятку лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. На счету спортсмена уже 690 голов.Футболист «Спартака» Айртон отрицает интерес со стороны других клубовВыступающий за московский «Спартак», защитник Айртон Лукас утверждает, что никто не вел с ним разговоров о возможном переходе в другой клуб. «Не было официальных предложений.Британия отказалась выдавать WADA пробы заподозренного в допинге чемпионаАнтидопинговое агентство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (UKAD) отказалось выдавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) какие бы то ни было пробы олимпийского чемпиона Мо Фары, заподозренного в употреблении запрещенных препаратов.Роналду самый стабильный бомбардир ЕвропыЗа последние 14 лет не было никого лучше. Криштиану Роналду вчерашним дублем в ворота «Пармы» (2:1 в домашнем матче Серии А) стал единственным в топ-5 чемпионатов Старого света, кому удавалось забивать минимум 15 голов в 14 сезонах кряду.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииАталанта— : —СПАЛНачало в 14:45Чемпионат ТурцииРизеспор— : —ГенчлербирлигиНачало в 12:00Кубок Франции1/16 ФиналаСент-Прив— : —МонакоНачало в 14:55Чемпионшип АнглииВест Бромвич— : —Сток СитиНачало в 15:00Весь футболрекламаГорячкина не отказалась от брифинга после поражения от Цзюй ВэньцзюньРоссиянка Александра Горячкина сказала, что она первая проигравшая, кто пришел на брифинг и не отказалась от разбора ключевых моментов 9-й партии матча за шахматную корону, который проходит во Владивостоке.НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир «Динамо» — «Нефтчи»: стартовый состав киевлянСегодня киевское «Динамо» проведет второй спарринг в рамках первого тренировочного сбора в турецком Белеке. Соперником команды Алексея Михайличенко будет азербайджанский клуб «Нефтчи».реклама