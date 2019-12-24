Дмитрий Васильев: «Может быть, Малышко еще возьмут на Кубок IBU. Учитывая нынешнюю ситуацию в СБР – все возможно»

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев выразил мнение, что Дмитрий Малышко может выступить на этапах Кубка IBU, несмотря на то, что не примет участия в «Ижевской винтовке».